Il Motorola Razr 3 avrà schermi più grandi, dentro e fuori

(Pocket-lint) - In seguito alle immagini trapelate di recente del prossimo Motorola Razr, si sono moltiplicate le speculazioni sul prossimo telefono pieghevole.

Evan Blass e 91Mobiles hanno suggerito numerose specifiche che possiamo aspettarci di vedere sul dispositivo, ma non si è parlato delle dimensioni dello schermo.

Ora, Ross Young, noto analista del settore dei display, si è rivolto a Twitter per condividere le sue conoscenze privilegiate.

Dal momento che l'immagine del prossimo Motorola Razr è trapelata, posso dire che avrà un display pieghevole da 6,7 pollici anziché i 6,2 pollici del Razr 5G. Sarà prodotto da China Star. Il display della cover si espanderà da 2,7" a ~3" - Ross Young (@DSCCRoss) 13 maggio 2022

Young afferma che entrambi gli schermi del Razr aumenteranno di dimensioni, con lo schermo interno che ora corrisponderà a quello del Samsung Galaxy Z Flip 3.

Uno dei cambiamenti più evidenti del nuovo Razr è che non presenta più l'iconico mento alla base del telefono. Ci chiediamo quindi se la nuova versione manterrà un ingombro simile, utilizzando tutto lo spazio disponibile per ospitare uno schermo più grande.

Man mano che si scoprono ulteriori informazioni sul nuovo Razr, sembra sempre più simile al Galaxy Z Flip 3. Data la popolarità del telefono ribaltabile di Samsung, potrebbe essere una mossa intelligente da parte di Motorola, anche se sicuramente perderà parte del suo fascino retrò.

Anche l'interno dovrebbe subire cambiamenti sostanziali: ci aspettiamo un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, abbinato a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria.

Il Motorola Razr 3 dovrebbe uscire in Cina a luglio o agosto, per poi essere distribuito in tutto il mondo.

Scritto da Luke Baker.