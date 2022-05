Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Motorola è stata tra i primi grandi produttori a lanciare uno smartphone pieghevole con un display flessibile, facendo leva sulla nostalgia intorno a uno dei suoi telefoni più iconici e più popolari: il RAZR.

Il RAZR di terza generazione dovrebbe sbarcare presto - secondo recenti voci - ma potrebbe essere raggiunto da un tipo di telefono molto diverso in futuro.

Un recente rapporto sostiene che Moto sta sviluppando uno smartphone arrotolabile, nome in codice Felix. Questo avrebbe una forma simile all'Oppo X 2021, che dispone di un display flessibile che si srotola dall'interno di uno dei bordi per espandersi a una dimensione maggiore.

La notizia arriva da Evan Blass - un leaker storicamente affidabile - in un articolo di 91Mobiles, che sostiene che questo telefono è nelle primissime fasi di sviluppo, ma che l'azienda non ha ancora nemmeno un prototipo hardware funzionante.

Questo probabilmente significa che un lancio è un po' lontano. Infatti, il rapporto sostiene che sarebbe sorprendente se il telefono fosse lanciato nei prossimi 12 mesi. È probabile che ci voglia del tempo, e Motorola potrebbe abbandonare i suoi piani nel frattempo.

Se è vero, e il telefono arriva sul mercato, potrebbe essere la prova che l'idea di Oppo di un display in espansione, piuttosto che un display pieghevole, ha delle gambe.

Dal nostro breve tempo con il modello di Oppo, è stato chiaro che è certamente una valida alternativa a quei dispositivi che si piegano lungo un solo punto. E se un altro produttore sale a bordo, questo può solo aiutare a renderlo una realtà nel mercato dei consumatori, piuttosto che solo un concetto.

Scritto da Cam Bunton.