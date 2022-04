Motorola annuncia Edge 30, il suo ultimo telefono di fascia media

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Motorola ha annunciato l'Edge 30, il suo ultimo telefono di fascia media e uno che prende il plauso come il più sottile telefono 5G ancora a colpire il mercato.

A giudicare solo da questo, il telefono sembra certamente abbastanza bello, anche se un po' generico dal retro - ha un bump a tre telecamere con un obiettivo ultrawide e una fotocamera selfie 32MP sulla parte anteriore del telefono che dovrebbe fare per i selfie nitidi.

Può anche sparare filmati HDR10, per un miglioramento del modo in cui gestisce il colore, e quei filmati saranno ottimi sul suo display, che può rendere HDR10+. Si tratta di un pannello OLED da 6,5 pollici con frequenze di aggiornamento di picco a 144Hz, anche se Motorola ha un sistema variabile per sperare di risparmiare sulla batteria utilizzando frequenze inferiori quando non ne hai bisogno.

Il chipset nel cuore del telefono è lo Snapdragon 778G+, consentendo quello che speriamo sia una performance molto decente per un telefono di fascia media, e con 8GB di RAM e 128GB di storage sul modello base (che sale a 256GB) dovrebbe essere tutto bello e reattivo.

Una batteria da 4020mAh dovrebbe dare un'autonomia che si estende in un secondo giorno, secondo Motorola, anche se non siamo sicuri esattamente quanto lontano. Il fast-charging significa che puoi essere rifornito velocemente, però.

Il telefono arriva nei mercati dell'UE a 449,99 euro o 379,99 sterline, un punto di ingresso molto simile all'Edge 20, un telefono che ci ha impressionato molto solidamente nella recensione del 2021. Arriverà anche nelle Americhe, in una data successiva.

squirrel_widget_6788619

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 27 aprile 2022

Scritto da Max Freeman-Mills.