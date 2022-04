Nuovo modello 5G Moto G Stylus rivelato in foto e trapelano le specifiche

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Già quest'anno siamo stati trattati con uno stilo Moto G economico, poiché è diventato disponibile a febbraio, ma ora è in arrivo una versione 5G .

Motorola dovrebbe lanciare presto il Moto G Stylus 5G, ma prima di allora sono state pubblicate online un sacco di immagini e specifiche.

Le immagini acquisite da 91Mobiles mostrano un design simile all'edizione 4G, con un display da 6,78 pollici con una fotocamera perforata al centro e un'unità a tripla fotocamera sul retro.

Tuttavia, secondo quanto riferito, il processore è stato aggiornato al Qualcomm Snapdragon 695 (oltre il 665) per aggiungere il modem 5G necessario. Questo è accoppiato da 12 GB di RAM.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Praticamente tutto il resto è lo stesso. La fotocamera posteriore sarà composta da una cam principale da 50 megapixel, secondaria da 8 megapixel per foto grandangolari e macro e un sensore di profondità da 2 megapixel. Lo snapper frontale sarà da 16 megapixel.

Il display presumibilmente sfoggia una risoluzione di 1080 x 2460 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Una batteria da 5.000 mAh alimenterà l'intero shebang e in realtà c'è un jack per cuffie da 3,5 mm per gli utenti di auricolari della vecchia scuola - una rarità al giorno d'oggi.

Si dice che il Moto G Stylus 5G sia nero e verde "seafoam" quando viene spedito. Non sappiamo quando al momento.

Scritto da Rik Henderson.