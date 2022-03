Il benchmark Moto Edge 30 è trapelato, rivela le specifiche principali

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Avendo già lanciato il modello "Pro" della sua gamma Edge 30 all'inizio di marzo, sembra che Motorola stia per lanciare un modello di potenza inferiore. Almeno, lo è se un presunto elenco di benchmark trapelato è qualcosa su cui basarsi.

In questo benchmark trapelato, viene rivelato che il telefono ha Android 12 caricato fuori dalla scatola, così come il potente processore Snapdragon 778G di fascia media.

Questa CPU è composta da otto core, un core "principale" da 2,5 GHz, insieme a tre potenti core da 2,2 GHz e quattro core da 1,8 GHz leggermente meno potenti. È abbinato a un'unità di elaborazione grafica Adreno 642L più 8 GB di RAM.

Non molto altro viene rivelato in un elenco di benchmark e, come con qualsiasi presunta fuga di notizie da Geekbench, vale anche la pena avvicinarsi con un po' di cinismo, perché non è la fonte più affidabile, a meno che non venga rivelata insieme ad alcune fughe di notizie più credibili come le fotografie. Tanto più che il rapporto originale non fornisce alcun collegamento diretto al risultato del benchmark.

L'Edge 30 fa seguito all'Edge 20 , che di per sé era alimentato dal processore Snapdragon 778 e lanciato nella seconda metà del 2021.

Se la perdita è accurata, sembrerebbe che l'Edge 30 non rappresenti un grande salto rispetto al suo predecessore, che in questi giorni è un modo popolare per aggiornare le formazioni telefoniche.

Abbiamo visto un numero crescente di produttori aggiornare le proprie gamme di telefoni con piccoli miglioramenti delle specifiche due volte l'anno, indipendentemente da dove si trovano quei dispositivi nella catena alimentare. Non sarebbe poi così sorprendente se questa perdita di Moto Edge 30 si rivelasse accurata.

Scritto da Cam Bunton.