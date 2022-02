Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Motorola, di proprietà di Lenovo, ha rilasciato per la prima volta lo smartphone Moto G Stylus due anni fa, in particolare per rivaleggiare con la serie Samsung Galaxy Note a un prezzo molto più conveniente. Ora, l'azienda sta introducendo Moto Edge Plus come il suo ultimo telefono con stilo. Funziona con lo Smart Stylus di Motorola , ma ci sono alcuni avvertimenti.

A partire da $ 1.000 negli Stati Uniti (o $ 900 con uno sconto a tempo limitato), Moto Edge Plus offre supporto nativo per lo stilo. Se vuoi usarlo con lo Smart Stylus di Moto, è un extra opzionale che viene fornito in bundle con una copertina folio. Moto Edge Plus non ha nemmeno lo stilo integrato, quindi, per ricaricare lo stilo, utilizzi la ricarica wireless inversa da 5 watt del telefono.



Edge Plus utilizza il chip Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, sfoggia un display OLED da 6,7 pollici 2400 x 1080 con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e offre una ricarica wireless Qi da 15 watt e due altoparlanti stereo con supporto per Dolby Atmos. Il modello base offre 8 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 4.800 mAh. Se desideri maggiore capacità, puoi ottenere il telefono con un massimo di 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Motorola si è inoltre impegnata per due anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e tre anni di aggiornamenti di sicurezza bimestrali.

Per le fotocamere, il Moto Edge Plus ha una fotocamera principale da 50 megapixel e una fotocamera ultra grandangolare da 50 megapixel che può fare foto macro. La terza fotocamera posteriore è solo un sensore di profondità da 2 megapixel. Ma sul telefono è presente una fotocamera selfie da 60 megapixel. Le fotocamere posteriori del telefono possono essere utilizzate anche come webcam durante le videochiamate quando sono collegate a un PC nelle vicinanze.

Motorola afferma che Edge Plus è il primo telefono a supportare la piattaforma Snapdragon Spaces VR di Qualcomm se abbinato agli occhiali intelligenti Think Reality A3 di Lenovo . Il telefono supporta anche la piattaforma Ready For di Motorola, che consente al telefono di connettersi a una TV o un monitor nelle vicinanze per fornire un'interfaccia utente simile a un desktop, proprio come la modalità Dex di Samsung.

Ha anche la piattaforma di sicurezza Thinkshield per aiutare a proteggere i dati sensibili.

Motorola ha affermato che Edge Plus sarà presto disponibile, ma non ha annunciato una data di rilascio esatta. Il telefono sarà venduto sbloccato da Motorola e da negozi e operatori selezionati negli Stati Uniti.

Scritto da Maggie Tillman.