Moto Edge 30 Pro verrà lanciato il 24 febbraio?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Motorola ha annunciato tramite i suoi social media che ospiterà un evento di lancio il 24 febbraio per il suo prossimo telefono della serie Edge .

Lo stesso messaggio è stato condiviso attraverso il suo handle globale di Twitter e il suo handle specifico per l'India, suggerendo un lancio globale piuttosto ampio per questo prodotto, che potrebbe essere il suo primo telefono di punta del 2022.

Motorola non ha ancora nominato il dispositivo che verrà rivelato durante questo evento stampa, ma potrebbe essere l'Edge 30 Pro. Un dispositivo che - in sostanza - è una versione rebranded del Moto Edge X30 lanciato in Cina verso la fine del 2021.

Questa è solo un'ipotesi plausibile; La serie a marchio Moto di Edge può essere piuttosto difficile da gestire dato il rebranding che avviene tra le regioni.

Tuttavia, se è l'Edge 30 Pro (o X30 sotto mentite spoglie), sarà l'ammiraglia Moto dell'anno, con il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1. Anche se è solo un breve tempo di risposta, dato il recente lancio dell'Edge 20 , Motorola è senza dubbio desiderosa di essere tra i primi a lanciare un telefono con l'ultimo chipset di Qualcomm.

Altre specifiche dell'Edge X30 includono un display OLED con frequenza di aggiornamento di 144 Hz con supporto HDR10+, che misura 6,7 pollici di diagonale con risoluzione fullHD+ (1080 x 2400).

Il periodo di lancio suggerisce che sta facendo un salto sullo smartphone MWC , lanciando il suo dispositivo un paio di giorni prima dell'inizio del Mobile World Congress a Barcellona.

Scritto da Cam Bunton.