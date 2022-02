Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Motorola ha aggiornato il Moto G Stylus , il suo telefono con stilo economico, per il nuovo anno.

Il nuovo modello 2022 costa ancora $ 299 negli Stati Uniti, ma offre alcuni aggiornamenti rispetto al modello precedente, tra cui un array a tripla fotocamera migliorato, una batteria più grande da 45000 mAh e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz più veloce

Il Moto G Stylus 2022 mantiene il display da 6,8 pollici, ma invece di una fotocamera perforata nell'angolo dello schermo, è centrato. Altre caratteristiche includono uno stilo che può essere nascosto all'interno del telefono, un jack per cuffie da 3,5 mm, 128 GB di spazio di archiviazione, 6 GB di RAM e Android 11 pronto all'uso. In termini di potenza di elaborazione, Motorola ha sostituito il chip Snapdragon 678 nel modello dell'anno scorso con un MediaTek Helio G88. Aggiungi tutto e il Moto G Stylus è un'interessante alternativa più economica alla vecchia serie Note di Samsung (e presto alla serie S22 Ultra ).

Infine, riguardo a quella serie di fotocamere: la fotocamera posteriore è passata da un obiettivo da 48 megapixel a un sensore da 50 megapixel ed è abbinata a un obiettivo ultra grandangolare/macro da 8 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Sulla parte anteriore, c'è una fotocamera selfie da 16 megapixel, la stessa del Moto G Stylus dell'anno scorso.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Se ti interessa qualcosa di tutto ciò, il Moto G Stylus 2022 sarà disponibile come smartphone sbloccato da Motorola , Walmart, Amazon e Best Buy per $ 299,99. I preordini iniziano giovedì 3 febbraio 2022.

Scritto da Maggie Tillman.