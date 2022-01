Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il presunto prossimo telefono di Motorola è stato oggetto di molte fughe di notizie negli ultimi tempi, inclusi rendering e immagini. Ora abbiamo una nuova immagine della formazione che la mostra da ogni angolazione.

Attualmente soprannominato "Moto G Stylus 2022", il telefono sembra simile al suo predecessore (chiamatoMoto G Pro nel Regno Unito).

Si chiama anche Motorola Milan e si dice che presto verrà fatto un annuncio di lancio.

91Mobiles ha pubblicato l'ultima immagine di quello che sembra un rendering di stampa, che mostra un sistema a tripla fotocamera sul retro e una tacca a perforazione sul davanti.

Il sito afferma inoltre che sarà disponibile nei colori oro e nero, con un display F HD+ 90Hz da 6,58 pollici che probabilmente sarà LCD.

Non sarà il più potente in circolazione, con un processore Qualcomm Snapdragon 480 Plus e 6 GB di RAM. La memoria interna potrebbe essere di 128 GB pronta all'uso.

Secondo quanto riferito, una batteria da 4.500 mAh guiderà lo spettacolo.

Si dice che il sistema della fotocamera sia dotato di una cam principale da 50 megapixel, ma con tecnologia quad-pixel.

Con ogni probabilità, sarà annunciato nell'ambito del Mobile World Congress che si terrà a Barcellona a marzo. La fiera annuale è attualmente ancora in corso, nonostante la rapida diffusione della variante Omicron Covid in Europa centrale.

Scritto da Rik Henderson.