Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Quelli di voi nel mercato per un telefono dotato di stilo che non romperà la banca dovrebbero prendere in considerazione la serie Moto G Stylus di Motorola, soprattutto perché sta per ricevere un aggiornamento se si deve credere a un recente dump di rendering.

Leakster Nils Ahrensmeier (tramite Android Police ) ha condiviso quelle che sembrano essere immagini "ufficiali" del prossimo Moto G Stylus 2022. Mostrano che lo smartphone presenterà una configurazione a tripla fotocamera sul retro, completa di uno sparatutto principale da 50 megapixel. È anche chiaro che il nuovo telefono avrà uno scanner di impronte digitali montato lateralmente incorporato nel pulsante di accensione.

Altrove, il dispositivo sembra e sembra molto simile al suo predecessore .

Stilo Moto G 2022

(quello precedentemente reso da @OnLeaks ) pic.twitter.com/F6DIAJmGhp — Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) 4 gennaio 2022

Le migliori offerte telefoniche del Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia e altro Di Chris Hall · 6 gennaio 2022

Questa perdita non fornisce molti dettagli sulle dimensioni del display del Moto G Stylus 2022 o sulla sua tecnologia - a parte questo avrà una frequenza di aggiornamento di 90Hz - ma è evidente che c'è un foro per il selfie frontale telecamera. Altre caratteristiche previste includono 128 GB di spazio di archiviazione integrato, uno stilo che può essere inserito nel dispositivo stesso, la possibilità di prendere appunti anche con il display spento e un jack per le cuffie.

Motorola deve ancora annunciare ufficialmente il dispositivo o confermare questi dettagli, ma il rumor attualmente prevede una finestra di rilascio a metà del 2022.