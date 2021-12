Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Motorola, di proprietà di Lenovo, sta apparentemente sviluppando un Motorola Razr di terza generazione.

Nel 2019, la società ha resuscitato il suo popolare telefono a conchiglia sotto forma di uno smartphone pieghevole a tutti gli effetti . Nel 2020, Motorola ha introdotto un modello 5G. Ora Motorola sta lavorando su un Motorola Razr 3, come confermato da un dirigente Lenovo Chen Jin sulla piattaforma di social media cinese Weibo .

Android Authority ha notato per la prima volta il post del dirigente e ne ha condiviso una versione tradotta automaticamente. Ecco un estratto di quella traduzione:

"Spero che non stiamo sbavando, ma facciamo di più, inclusa la preparazione silenziosa del telefono cellulare con schermo pieghevole Razr di terza generazione: potenza di calcolo del chip più avanzata, migliore interfaccia uomo-macchina e, naturalmente, c'è un aspetto più suggestivo. Questo prodotto , noi facciamo la nostra parte, saremo i primi ad essere quotati sul mercato cinese!"

Il sito ha utilizzato la funzione di traduzione integrata di Google Chrome per tradurre le citazioni, quindi ci sono ovviamente degli errori. Tuttavia, sembra che un nuovo Razr sia in lavorazione. Sarà interessante vedere che aspetto avrà una migliore interfaccia uomo-macchina e un aspetto atmosferico.

Speriamo che arrivi negli Stati Uniti e nel Regno Unito quando verrà lanciato, tuttavia, come ha notato Jin, sarà prima in vendita in Cina.

