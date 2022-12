Il Dimensity 8200 di MediaTek è tutto dedicato all'esperienza di gioco

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il produttore di chip MediaTek ha condiviso i dettagli del Dimensity 8200, un chip che punta a migliorare le prestazioni di gioco e l'efficienza energetica.

Il Dimensity 8200 è l'ultimo chip di MediaTek e porta in tavola un gran numero di specifiche di tutto rispetto. A cominciare dalla configurazione octa-core della CPU, con quattro core Arm Cortex-A78 che funzionano fino a 3,1GHz, per garantire prestazioni ottimali in tutte le applicazioni e i giochi, in qualsiasi situazione. Anche il motore grafico Mali-G610 non guasta.

L'attenzione per il gioco continua quando si apprende dell'SDK Vulkan, creato per dare una mano con gli effetti di ray-tracing, mentre il supporto per una frequenza di aggiornamento fino a 180 Hz dovrebbe far volare la grafica nel modo più fluido possibile.

Il nuovo chip promette inoltre di sfruttare appieno la tecnologia HyperEngine 6.0 di MediaTek per offrire esperienze di gioco fluide, assicurando che i giocatori non debbano affrontare i soliti cali di FPS e i problemi di connettività che possono affliggere alcuni chip.

Tuttavia, non si tratta solo di spostare i dati il più rapidamente possibile. Il Dimensity 8200 è costruito con un processo produttivo a 4 nm che lo rende il più efficiente possibile dal punto di vista energetico. Ciò significa che la durata della batteria dovrebbe essere solida e che i giorni in cui il telefono si brucia lentamente la mano mentre si gioca dovrebbero essere un ricordo del passato. Almeno, questa è la teoria.

Naturalmente, prima di poter dare un giudizio definitivo, dovremo vedere questo dispositivo mentre alimenta telefoni reali. MediaTek afferma che i telefoni 5G con Dimensity 8200 dovrebbero iniziare ad arrivare questo mese, e Xiaomi sta già facendo tutti i rumori del caso.

