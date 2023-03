Servizio di messaggistica SOS via satellite in arrivo per un altro produttore.

Bullitt e MediaTek hanno confermato una partnership che porterà al lancio di un dispositivo in grado di offrire messaggistica satellitare all'inizio del 2023.

Dopo il lancio dell'iPhone 14 con la sua funzione di SOS satellitare, è cresciuta l'attenzione per le possibilità offerte dai satelliti, in grado di fornire un certo grado di connettività quando si è fuori dal raggio d'azione dei cellulari.

Bullitt, che produce una serie di dispositivi rugged con marchi come CAT e Motorola, afferma che questo è il primo dispositivo a utilizzare il chipset 3GPP NTN (rete non terrestre) di MediaTek. Le aziende hanno impiegato 18 mesi di sviluppo e il risultato è che per il primo anno sarà disponibile una funzione SOS satellitare gratuita, oltre all'accesso alla messaggistica via satellite.

Il dispositivo passerà a offrire la connettività satellitare quando non c'è altra connettività cellulare o Wi-Fi, consentendo poi al proprietario di comunicare con i dispositivi sulle normali reti cellulari. Si tratta di una soluzione leggermente diversa da quelle esistenti che riguardano solo le emergenze: questo sarà un sistema di messaggistica bidirezionale tra il dispositivo sulla rete satellitare e i telefoni normali. Sarà inoltre possibile condividere la propria posizione, in modo che amici e familiari possano vedere dove ci si trova.

Non è stato detto altro sul dispositivo, ma l'annuncio vede l'arrivo sul mercato del primo dispositivo commerciale 3GPP NTN e ci aspettiamo che molti altri seguano l'esempio. Il fatto che si tratti di uno standard 3GPP significa che altri produttori lavoreranno su questo standard, in modo che ci sia uno sforzo coesivo per portare avanti la comunicazione satellitare, piuttosto che ognuno abbia soluzioni diverse.

Al momento non sappiamo molto altro sul dispositivo, ma ci aspettiamo molti altri dettagli all'inizio del 2023, quindi è probabile un lancio al CES.

Si dice che Samsung includerà la comunicazione satellitare nel Galaxy S23, il cui lancio è previsto per la prima settimana di febbraio, quindi sembra che il 2023 sarà l'anno in cui le comunicazioni satellitari diventeranno comuni negli smartphone.