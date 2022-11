Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Mediatek ha lanciato il suo nuovo chipset di punta, il Dimensity 9200, destinato ad alimentare la prossima generazione di smartphone di fascia alta.

L'ultimo chip promette un'efficienza ineguagliabile e prestazioni di altissimo livello, in modo che gli utenti non debbano scegliere tra potenza e durata della batteria.

Utilizza la seconda generazione di silicio a 4 nm di TSMC per offrire una riduzione del 25% del consumo energetico a parità di prestazioni relative rispetto al Dimensity 9000.

Dispone inoltre di un nuovo processore grafico, l'Immortalis-G715, con 11 core e supporto hardware per il ray-tracing. MediaTek afferma che i giochi Android che utilizzano il ray-tracing dovrebbero arrivare nella prima metà del 2023.

La nuova GPU promette un aumento delle prestazioni del 32% a parità di potenza rispetto alla Dimensity 9000 o una riduzione del 45% del consumo energetico a parità di prestazioni.

Inoltre, il Dimensity 9200 supporta la connettività mmWave e sub 6Ghz 5G, oltre al Wi-Fi 7 e al Bluetooth 5.3.

Il Bluetooth 5.3 include il supporto per alcune nuove tecnologie davvero interessanti come l'audio Bluetooth LE e Auracast.

MediaTek si è impegnata molto anche nelle capacità di elaborazione delle immagini del chip, che dovrebbero consentire di ottenere fotografie mobili più impressionanti.

L'ISP hardware dedicato utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare le immagini, rilevando in modo intelligente i soggetti e gli ambienti per regolare il colore.

Una funzione chiamata dual stream AI shutter permette alla fotocamera di scattare immagini HDR senza ritardi, mentre l'elaborazione del sensore di immagine RGBW consente un aumento del 30% della luminosità e del 20% dei dettagli.

L'elaborazione delle immagini non si limita però solo alle fotocamere: il Dimensity 9200 migliorerà anche i contenuti consumati sul dispositivo.

È in grado di rilevare i soggetti in tempo reale e di offrire un contrasto e una nitidezza maggiori per tutti i tipi di contenuti.

Il chip consente inoltre di visualizzare contemporaneamente contenuti HDR e non HDR sulla stessa pagina, migliorando notevolmente la fruibilità dei contenuti HDR sul Web.

Ci aspettiamo che i modelli di smartphone basati su Dimensity 9200 vengano annunciati a breve, e che alcuni arrivino sugli scaffali prima della fine del 2022.

Naturalmente, vedremo molti modelli nel corso del 2023 e non vediamo l'ora di vedere come si comportano in condizioni reali.

Scritto da Luke Baker.