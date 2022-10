Mancano pochi giorni all'annuncio del chip Dimensity 9200 di MediaTek

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Del chip Dimensity 9200 di MediaTek si parla da tempo e una nuova fuga di notizie sembra indicare che sarà ufficiale l'8 novembre 2022.

L'ultimo annuncio di MediaTek è destinato ad arrivare prima che Qualcomm riesca a concludere la presentazione del suo Snapdragon 8 Gen 2, se si considera un invito all'evento appena trapelato.

La fuga di notizie proviene dall'informatore di smartphone Abhishek Yadav, che ha condiviso su Twitter la foto di un invito.

Processore Mediatek Dimensity 9200 in lancio l'8 novembre 2022.

Dato che Qualcomm non annuncerà il suo nuovo chip di punta prima del 15 novembre, sembra che MediaTek avrà tutta l'attenzione per una settimana.

Il Dimensity 9200 dovrebbe essere simile allo Snapdragon 8 Gen 2 in termini di architettura, anche se troverà posto in diversi telefoni in vendita in tutto il mondo. Se state acquistando un telefono in Europa o negli Stati Uniti, è probabile che vi ritroverete con questo Qualcomm. Ma altrove? Il chip di MediaTek potrebbe essere sul vostro prossimo telefono.

Per quanto riguarda i telefoni che saranno alimentati dal Dimensity 9200, non lo sappiamo ancora con certezza. Ma una recente fuga di notizie sul Vivo X90 indica che questo telefono riceverà il nuovo silicio di MediaTek, mentre anche altri telefoni Vivo sembrano essere sicuri.

