(Pocket-lint) - Il nuovo chipset Dimensity 1080 di MediaTek promette di migliorare le prestazioni e la durata della batteria degli smartphone dotati di tecnologia 5G.

Il chipset Dimensity 1080 è dotato di "diverse caratteristiche avanzate" che, secondo il vice direttore generale di MediaTek, CH Chen, "sfideranno le aspettative su ciò che uno smartphone 5G può fare". Naturalmente si tratta di parole di marketing, ma tutto si riduce all'attenzione per la velocità e la durata della batteria.

A cominciare dalla CPU octa-core aggiornata con due core Arm Cortex-A78 che funzionano fino a 2,6GHz. Inoltre, una GPU Arm Mali-G68 promette "prestazioni più veloci sia che gli utenti stiano giocando, facendo streaming o navigando". L'intero chipset è realizzato con un design a 6 nm, che MediaTek sottolinea quando parla di miglioramenti della durata della batteria grazie a una migliore efficienza energetica.

Oltre a ciò, MediaTek afferma che il suo nuovo chipset supporterà fotocamere principali fino a 200 megapixel, con il supporto per i video HDR accelerati dal software. Il supporto per le reti 5G sub-6GHz significa che tutte le parole d'ordine sono state prese in considerazione, mentre i "miglioramenti di HyperEngine 3.0 per i giochi della Dimensity 1080 [significano] prestazioni veloci", ha aggiunto l'azienda.

Per sapere se tutto questo porterà i suoi frutti, dovremo vedere questo chipset in funzione su telefoni reali: MediaTek ha dichiarato che dovrebbe arrivare nel quarto trimestre del 2022.

Il chip arriva anche mesi dopo che MediaTek ha lanciato il suo chip di punta Dimensity 9000+, il silicio che attualmente alimenta una serie di telefoni di Asus, Honor e Vivo.

Scritto da Oliver Haslam. Modifica di Rik Henderson.