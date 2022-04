MediaTek Dimensity 1300 è ufficiale, con supporto 5G e capacità di visualizzazione a 168Hz

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nel 2021, la presenza di MediaTek nel mercato degli smartphone è leggermente cambiata ed è diventato un marchio in cui più produttori si fidavano per le prestazioni di consegna a prezzi chiave. Probabilmente il suo telefono più notevole è stato il OnePlus Nord 2 , un telefono di fascia media con livelli di prestazioni quasi eccezionali che presenta il processore Dimensity 1200-AI.

Per il 2022, quella storia continuerà con il Dimensity 1300, che MediaTek ha ora annunciato ufficialmente, anche se in silenzio.

Il nuovo processore octa-core ha una costruzione interessante. Invece di due o quattro potenti core identici che fanno il lavoro pesante, ha un cosiddetto "Ultra Core" da 3 GHz, tre "Super Core" da 2,6 GHz e quindi quattro core di efficienza da 2 GHz.

Oltre ad essere più potente, consente anche prestazioni migliori in una manciata di tecnologie specifiche per il gioco. Il suo "HyperEngine 5.0" aumenta le prestazioni della frequenza di aggiornamento del display, oltre a migliorare la latenza sia per il vero Bluetooth wireless che per il Wi-Fi per garantire ai giocatori online - o ai giocatori che indossano auricolari ottimizzati - un'esperienza senza ritardi.

Per quanto riguarda la fotocamera, l'ISP di Dimensity 1300 consente l'acquisizione di video 4K HDR, video in modalità bokeh/ritratto per più persone, oltre a una modalità notturna panoramica basata su algoritmi.

Inoltre, può supportare display con risoluzione FullHD+ fino a un'impressionante frequenza di aggiornamento di 168 Hz, per animazioni e gameplay super fluidi nei telefoni e nelle app che lo supportano.

Altri dettagli includono il supporto per un massimo di 16 GB di RAM LPDDR4x e di archiviazione UFS 3.1 e può supportare fotocamere primarie fino a 200 megapixel.

Le voci hanno già suggerito che l'ultimo processore di MediaTek alimenterà il OnePlus Nord 2T , che è una versione con specifiche del popolare Nord 2, rendendo il Nord top di gamma ancora più simile a un telefono di punta.

Questa, ovviamente, è una speculazione per ora. Anche se se fosse vero, sarebbe una mossa simile a OnePlus aggiornare un telefono non appena sarà disponibile un processore migliore.

È il modo in cui ha aggiornato i suoi telefoni di punta per un po', e con la serie Nord che costituisce la maggior parte delle vendite di smartphone di OnePlus, avrebbe senso per l'azienda mantenere quel marchio all'avanguardia dello sviluppo.

Scritto da Cam Bunton.