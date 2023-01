Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il CES è di nuovo alle porte e ciò significa che saranno presentate le ultime novità tecnologiche in arrivo.

Tuttavia, la più grande fiera dell'elettronica di consumo del mondo non ospita solo i prodotti che vedrete sugli scaffali nei prossimi mesi, ma anche le stranezze e le meraviglie della tecnologia - concetti che potrebbero essere adattati per l'uso pubblico in futuro.

LG Display è spesso al centro di tutto questo e, in occasione dell'evento 2023, mostrerà ancora una volta alcuni dei suoi prototipi futuristici, tra cui uno schermo per smartphone da 8 pollici in grado di piegarsi in avanti e indietro senza problemi.

Ciò significa che tecnicamente si potrebbe avere un telefono pieghevole che può essere piegato in entrambi i sensi. La divisione display di LG sostiene addirittura di poter essere piegata più di 200.000 volte senza subire danni, per cui potrebbe essere utilizzata in diversi scenari di dispositivi.

Inoltre, ha annunciato un OLED pieghevole da 17 pollici da utilizzare nei computer portatili. Secondo l'azienda, il dispositivo potrebbe essere utilizzato come tablet o persino come monitor portatile. Inoltre, è "quasi privo di pieghe".

Durante la fiera sarà presentato anche un display P-OLED da 34 pollici, progettato per l'uso automobilistico. Si estende sul cruscotto per offrire ai conducenti una "chiara visione" dei quadranti e dei sistemi di navigazione dell'auto. Debutterà anche un control pad da 12,8 pollici.

LG Display sta lavorando anche a un display head-up basato su LCD LTPS e a un pannello di visualizzazione 3D senza occhiali da utilizzare in auto. È persino dotato di tecnologia di tracciamento degli occhi.

Questa settimana vi forniremo ulteriori informazioni sul CES 2023, mentre Pocket-lint si recherà alla fiera.

