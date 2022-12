Il modulo fotocamera di LG promette uno zoom ottico 4x-9x senza bump, con la collaborazione di Qualcomm

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - LG Innotek ha annunciato la Optical Telephoto Zoom Camera, che sarà presentata per la prima volta al CES 2023.

Il nuovo modello sostiene di offrire uno zoom ottico per smartphone con una gamma di lunghezze focali, da 4x a 9x. Secondo LG Innotek, tutto questo viene offerto in un modulo che non comporta un grosso urto sul retro del telefono.

Non è la prima volta che vediamo un tentativo di zoom ottico continuo nelle fotocamere degli smartphone. Anche Sony ha studiato questo aspetto, con l 'Xperia 1 IV che offre uno zoom 3,5x-5,2x, utilizzando elementi mobili dell'obiettivo.

L'obiettivo è quello di ridurre il numero di moduli fotocamera necessari sul retro di uno smartphone. Molti telefoni che offrono soluzioni avanzate di zoom avranno uno zoom vicino e uno zoom lontano, consentendo due lunghezze di zoom ottico, ma utilizzando poi lo zoom digitale in varie forme per offrire altre opzioni.

Il suggerimento di LG è di ottenere una gamma completa di lunghezze focali tutte ottiche, evitando il degrado dell'immagine dovuto al ritaglio dello zoom digitale, con risultati di qualità superiore e più opzioni per gli utenti.

Tutto ciò è positivo, ma sappiamo tutti che le moderne fotocamere per smartphone sono tanto importanti per il software quanto per l'hardware. LG Innotek afferma che sta collaborando attivamente con Qualcomm per garantire il supporto del modulo nello Snapdragon 8 Gen 2. Questa è una notizia entusiasmante, perché si tratta di un modulo che non ha bisogno di essere utilizzato.

Si tratta di una notizia entusiasmante, perché suggerisce che il modulo della fotocamera potrebbe trovare posto in uno smartphone del 2023. LG Innotek ha descritto il contributo di Qualcomm per garantire un'esperienza software fluida, che sarà importante se si guarda alla resa visiva di questo obiettivo mobile sul display.

In definitiva, l'obiettivo deve sembrare parte di un sistema di fotocamera ed è qui che l'esperienza software diventerà molto più importante.

Nel tentativo di mantenere le immagini stabili, il nuovo modulo integra la stabilizzazione ottica dell'immagine.

La domanda che ci si pone è se vedremo effettivamente questo modulo in un telefono, e di certo saremmo entusiasti di vederne l'implementazione.

Scritto da Chris Hall.