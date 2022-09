Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - LG ha lavorato duramente sulle sue tecnologie dati 6G e ora ha testato con successo il suo sistema su una distanza di 320 metri all'aperto.

Il test ha avuto luogo il 7 settembre presso il Fraunhofer Heinrich Hertz Institute di Berlino e rappresenta una pietra miliare nello sviluppo del 6G.

Nell'agosto dello scorso anno, LG ha dimostrato la trasmissione di dati 6G THz a una distanza di 100 metri, quindi quest'ultimo test rappresenta un grande balzo in avanti nella portata.

Il 6G utilizza frequenze a banda ultralarga e ha il potenziale per offrire velocità sbalorditive, ma ha una portata relativamente breve e subisce una perdita di potenza dalla trasmissione alla ricezione.

Per superare questi ostacoli, LG e gli ingegneri dell'istituto hanno sviluppato insieme un amplificatore di potenza per aumentare la potenza del segnale e un amplificatore a basso rumore per migliorare la qualità del segnale in ricezione.

"Con il successo della nostra ultima dimostrazione, siamo un passo più vicini alla realizzazione di velocità 6G di 1 terabit (TB) al secondo nelle aree urbane interne ed esterne", ha dichiarato il Dr. Kim Byoung-hoon, CTO e vicepresidente esecutivo di LG Electronics,

"LG continuerà a collaborare con gli istituti di ricerca e gli innovatori del settore per consolidare ulteriormente la propria leadership nella tecnologia 6G. Prevediamo che il 6G sarà uno dei principali motori del business futuro e delle nuove esperienze degli utenti, e non c'è posto in cui preferiremmo essere all'avanguardia nel suo sviluppo".

Se tutto questo vi ha entusiasmato per la prospettiva del 6G, la cattiva notizia è che vi aspetta una lunga attesa.

Le discussioni sulla standardizzazione della rete 6G dovrebbero iniziare nel 2025, mentre la commercializzazione della tecnologia è prevista per il 2029.

Scritto da Luke Baker.