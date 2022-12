Le immagini del Lenovo ThinkPhone by Motorola trapelano prima del debutto al CES

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Lenovo sarà molto presente al CES 2023, stando a una serie di notizie trapelate su Twitter.

La fiera inizia il 5 gennaio (con le conferenze stampa che iniziano il giorno prima) e ci saranno una serie di nuovi laptop e tablet Lenovo da vedere. Ma, per gli appassionati di telefonia mobile, forse il più interessante dei dispositivi attesi sarà il ThinkPhone, prodotto per l'azienda cinese dal suo sub-brand Motorola.

Il telefono è già trapelato in passato e un'indiscrezione suggerisce che il telefono Android funzionerà con un processore Snapdragon 8+ Gen 1 (non il più recente SD 8 Gen 2) e sarà dotato di una ricarica rapida da 68W.

Come si può vedere dalle ultime immagini trapelate (fornite da Evan Blass sul suo feed di Twitter), pur essendo prodotto da Motorola, prende in prestito lo stile degli altri dispositivi Think di Lenovo.

Per il momento non si sa molto altro, se non che avrà un sistema a tre fotocamere sul retro e una selfie cam a lente singola in alto al centro del display. Tuttavia, la prossima settimana saremo presenti al CES e potremo darvi maggiori informazioni dalla fiera stessa.

Fino ad allora, godetevi le immagini e se nei prossimi giorni trapeleranno altre specifiche, vi aggiorneremo.

Scritto da Rik Henderson.