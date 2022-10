Il Lenovo ThinkPhone potrebbe essere un Motorola Bronco ribrandizzato

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Lenovo non è un grande nome nel settore degli smartphone e ha scelto di utilizzare principalmente il marchio Motorola. Ma potrebbe essere in arrivo un ThinkPhone.

Sul mercato sono già presenti alcuni telefoni Lenovo, ma si tratta di dispositivi per il gaming hardcore con il marchio secondario Legion. Ora, una foto appena trapelata suggerisce che l'azienda sta cercando di espandersi, spostando il famoso nome ThinkPad dalla sua linea di notebook. Potrebbe essere arrivato il momento di salutare il Lenovo ThinkPhone.

Questo se la foto, condivisa dal leaker Evan Blass, si rivelerà valida. Blass suggerisce che la foto ritrae una versione modificata di un dispositivo Motorola già in fase di sviluppo con il nome in codice Bronco. Blass fa notare che sia il "Bronco che il suo presunto sosia di Lenovo hanno come numero di modello XT-2309", il che fa pensare che siano almeno molto simili sotto il diverso marchio.

Secondo le indiscrezioni, il Bronco potrebbe essere dotato di un chip SM8475 8+ Gen 1 con 8 o 12 GB di RAM e un display FHD+. Sul retro, le fotocamere da 50 megapixel sono probabili sulla base delle informazioni condivise da Blass.

Lenovo sceglierà di utilizzare l'ovvio marchio ThinkPhone? Questa immagine sembrerebbe di sì, con il logo rivelatore chiaramente visibile sul retro del telefono. Resta da vedere se anche l'impressionante piccolo pomello di controllo rosso del ThinkPad farà il suo ingresso.

Per quanto riguarda le tempistiche di rilascio, al momento nessuno lo sa, al di là del fatto che ci aspettiamo che Bronco sia il prodotto di punta di Motorola per il 2023.

Scritto da Oliver Haslam.