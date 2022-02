Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apparentemente Lenovo ha annunciato che terrà un evento a febbraio, presumibilmente per lanciare il suo telefono da gioco di prossima generazione e un tablet durante lo spettacolo.

Secondo quanto riferito, la società ha confermato l'evento tramite il social network cinese Weibo, dove ha affermato che prevede di lanciare nuovi prodotti il 28 febbraio 2022 alle 19:00 CST ora locale. All'evento, Lenovo dovrebbe presentare il telefono Lenovo Legion Y90 e il tablet Legion Y700, entrambi destinati al mercato cinese al momento del lancio. Dei due, il Legion Y90 è il più notevole.

Si dice che abbia un display Samsung E4 AMOLED da 6,92 pollici con una gran quantità di specifiche dello schermo straordinarie, come una risoluzione di 2460 x 1080 pixel, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 720 Hz.

Altre caratteristiche segnalate includono un chipset Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 18 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna. Arriverà il sistema di raffreddamento Frost Blade, luci RGB e un logo Legion sul retro e una batteria da 5.600 mAh con supporto per la ricarica rapida da 68 W. In termini di fotocamere, dovrebbe avere un sistema a doppia fotocamera (64 e 13 megapixel) e uno sparatutto per selfie da 16 megapixel.

Infine, si pensa che il telefono abbia un sistema di altoparlanti stereo Dolby Atmos.

Se verrà rilasciato a livello globale dopo il debutto in Cina a fine mese, Lenovo potrebbe dare al telefono un nome completamente diverso, forse anche Legion Phone 3 .

Per quanto riguarda il Lenovo Y700, dovrebbe essere dotato di un display da 8,8 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Scritto da Maggie Tillman.