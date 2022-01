Le specifiche trapelano per il prossimo gaming phone di Lenovo, il Legion Y90

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Proprio di recente, Lenovo ha iniziato a prendere in giro il suo prossimo telefono da gioco , il Legion Y90, su Weibo .

Mentre il video promozionale di Lenovo ha rivelato molto sul design e sembra fantastico, siamo rimasti con il dubbio sulle specifiche del dispositivo.

Ora, grazie a una fuga di notizie dal famigerato informatore Panda is Bald, abbiamo un'idea molto migliore di cosa aspettarci.

Panda stima che vedremo un ampio display Samsung AMOLED da 6,92 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e supporto HDR.

Al centro, dovremmo vedere il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 di punta del 2022.

Per la memoria, ben 18 GB di RAM, abbinati a 4 GB di RAM virtuale aggiuntiva, per un totale monumentale di 22 GB. Sarà sicuramente pronto per sfogliare le tue schede di Chrome .

L'Y90 dovrebbe essere dotato di memoria dual-channel, combinando stick da 512 GB e 128 GB per un totale di 640 GB di memoria. Un po' strano, ma siamo sicuri che ci sia una buona ragione.

Le fotocamere si trovano al centro del telefono e dovrebbero essere un sensore principale da 64 MP insieme a un sensore da 16 MP.

Non c'è più la fotocamera selfie pop-up come quella che abbiamo visto su Legion Phone Duel , è stata sostituita con una tradizionale fotocamera con cornice, dovrebbe essere un sensore Samsung GH1 da 44 MP.

Per continuare a giocare tutto il giorno, l'Y90 avrà una batteria da 5.600 mAh con supporto per la ricarica rapida da 68 W.

Ci saranno anche motori a doppio asse x per feedback tattile, doppia ventola di raffreddamento Frost Blade 3.0 e sei pulsanti di gioco dedicati.

Non abbiamo ancora idea del prezzo o della data di lancio, ma si preannuncia un po' una bestia e non vediamo l'ora di saperne di più.

Scritto da Luke Baker.