Il Leitz Phone 2 è un telefono di bell'aspetto che offre una fotocamera dal suono impressionante, ma non dovreste comprarlo. Comprate invece lo Sharp Aquos R7.

Innanzitutto, iniziamo con le cose positive. Il Leitz Phone 2 è un telefono costruito da Sharp per il produttore di fotocamere Leica. È dotato di un chip Snapdragon 8 Gen 1 e ha uno schermo OLED da 6,6 pollici, una bella batteria da 5.000 mAh e un'enorme fotocamera posteriore che, secondo Leica, è il "sensore più grande mai montato in uno smartphone". Viene inoltre fornito con un tappo antipolvere per l'obiettivo. Leica ci tiene a sottolineare che le foto scattate con le sue fotocamere - e con i suoi telefoni - hanno un certo aspetto che le rende "inconfondibili". Ecco perché.

Oh, e l'aspetto è fantastico. Ma è costoso e viene venduto a 225.360 yen (circa 1.588 dollari). O lo farà quando sarà in vendita in esclusiva tramite SoftBank il 18 novembre. Quindi è probabile che non possiate comprarlo comunque.

Il vero problema è l'elefante nella stanza: lo Sharp Aquos R7, su cui si basa il Leitz Phone 2. Il prezzo di vendita è di circa 1,5 milioni di dollari. Ed è anche disponibile per circa 200 dollari in meno.

Naturalmente non avrete il marchio Leica. E nemmeno i widget specifici di Leica che mostrano le immagini scattate dai proprietari di Leica e quando scatta l'ora d'oro. Ma se tutto questo non è importante per voi, lo Sharp è probabilmente l'acquisto migliore.

Ma se siete arrivati a leggere fino a questo punto dei dettagli di un telefono Leica, probabilmente state già cercando un modo per ordinarne uno tutto vostro.

Ha un bell'aspetto.