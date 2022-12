Huawei Mate 60 e P60 in uscita a marzo 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Huawei potrebbe annunciare non uno, ma due nuovi telefoni nel marzo del 2023, con la serie Mate 60 e la serie P60 che si dice verranno rilasciate insieme.

Si tratterebbe di un nuovo approccio per Huawei, che normalmente distribuisce le due linee a distanza di mesi. Tuttavia, si pensa che l'azienda si stia preparando ad annunciarli contemporaneamente. Ma le precedenti speranze che i telefoni potessero utilizzare i chip interni di Huawei sembrano essere deluse, con voci che puntano invece a un prestito da parte di Qualcomm.

Un leaker sostiene che la serie Mate 60 avrà come cuore il chip Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, con il nome in codice SM8525. Si pensa anche che il dispositivo sarà un telefono 4G, il che significa che non ci sarà connettività cellulare ad alta velocità.

Le cose potrebbero andare anche peggio per la serie P60, con lo Snapdragon 8 Gen 1 che dovrebbe essere utilizzato in questo caso. Anche in questo caso ci si aspetta una connettività solo 4G, che potrebbe fare o meno la differenza nelle scelte di acquisto. Se il 5G sia stato un grande miglioramento per la maggior parte delle persone è una questione da discutere, ma non c'è dubbio che la mancanza del 5G fa sembrare immediatamente datato qualsiasi nuovo telefono.

Se Huawei ha davvero intenzione di annunciare queste due linee a marzo, dobbiamo aspettarci di sentirne parlare presto - dopo tutto, le fughe di notizie sono difficili da fermare.

Scritto da Oliver Haslam.