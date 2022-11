Il Mate X3 di Huawei potrebbe essere un ritorno alla forma e potrebbe essere lanciato a breve

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il prossimo telefono pieghevole di Huawei potrebbe essere un dispositivo di punta, con schermo interno e molto altro ancora, e potrebbe arrivare presto.

Il più recente telefono pieghevole di Huawei è stato il Mate Xs 2, dotato di un display esterno anziché della consueta configurazione interna. L'aspetto era interessante, ma alcuni erano preoccupati che lo schermo potesse danneggiarsi. Il prossimo pieghevole di Huawei dovrebbe essere un ritorno al modello Mate X2, e una nuova indiscrezione sostiene che arriverà prima di quanto ci si possa aspettare.

L'account Weibo di Wangzai Knows Everything sostiene che il dispositivo sarà simile al Galaxy Z Fold 4, vale a dire che si piegherà anche con lo schermo all'interno - presumibilmente anche con uno più piccolo all'esterno. Inoltre, lo stesso leaker sostiene che il tablet è ora in fase di produzione di massa, ovvero è stato prototipato e pronto per la produzione.

A tal fine, si pensa che l'attuale prototipo sia stato consegnato ad altri reparti di Huawei, il che suggerisce che un annuncio ufficiale potrebbe non essere troppo lontano.

Per quanto riguarda la dotazione interna, si pensa che verrà utilizzata una versione solo 4G dello Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Anche se questo potrebbe perdere la connettività 5G, ci aspettiamo comunque che sia bello e veloce.

Tuttavia, se l'Hauwei Mate X3 sarà lanciato a breve, non sappiamo ancora con esattezza quando. Se siete fan dei telefoni pieghevoli, non vi resta che tenere le orecchie a terra e incrociare le dita.

Scritto da Oliver Haslam.