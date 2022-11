Huawei propone comunicazioni satellitari simili a quelle dell'iPhone 14 per il suo Mate Xs 2

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Huawei ha mostrato quelle che sembrano essere le funzionalità di comunicazione satellitare per il Mate Xs 2, con un annuncio ufficiale in arrivo questa settimana.

Il teaser è arrivato tramite la pagina Weibo di Huawei e il canale YouTube, con un video che mostra come qualcuno sarà in grado di utilizzare il proprio Mate Xs 2 per comunicare con qualcuno anche quando si trova nel bel mezzo del nulla. Si tratta di una funzione annunciata da Apple in occasione della presentazione dell'iPhone 14 a settembre, ma che ora avrà una nuova concorrenza.

La sostanza sembra essere essenzialmente la stessa. Le persone potranno inviare brevi messaggi via satellite quando non si trovano più nel raggio d'azione delle torri cellulari o del Wi-Fi. Si tratta di una funzione progettata specificamente per le situazioni di emergenza: le persone dovranno utilizzare un software integrato per ottenere la linea di vista con un satellite prima di inviare il messaggio. Altrimenti, semplicemente non funzionerà.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Huawei afferma che per la sua nuova funzione utilizzerà i satelliti Beidou, mentre gli iPhone di Apple si collegano a quelli Globalstar.

Le migliori offerte telefoniche del Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia e altro Di Chris Hall · 24 novembre 2021 I saldi del Black Friday offrono già sconti su numerosi telefoni.

Ulteriori informazioni sulla nuova funzione sono attese per il 5 novembre, quando Huawei terrà una speciale conferenza per gli sviluppatori in Cina. Il Mate Xs 2 sarebbe il primo pieghevole al mondo con supporto per le comunicazioni satellitari di emergenza, anche se non siamo sicuri di quanto saremmo a nostro agio nell'utilizzare un telefono pieghevole in cima a una montagna con vento e neve.

Scritto da Oliver Haslam.