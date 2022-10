Il Huawei P50 Pocket S è ufficiale e sta per arrivare

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Huawei ha confermato che una nuova versione del suo Huawei P50 Pocket è in arrivo in Cina e sarà annunciata molto presto.

Il seguito del P50 Pocket originale, avevamo già sentito dire che Huawei stava lavorando a qualcosa di nuovo, ma non ne sapevamo molto. In realtà, ora non ne sappiamo molto, ma sappiamo come si chiamerà e quando sarà presentato ufficialmente.

Conosciamo anche alcuni colori.

A cominciare dal nome: Huawei lo chiamerà P50 Pocket S, il che non fa una piega. Sappiamo anche che Huawei intende annunciarlo il 2 novembre 2022 nel suo mercato nazionale, la Cina. Per quanto riguarda i colori, sembra che possiamo aspettarci ben sei colori tra cui scegliere: nero, blu, rosa, bianco, verde e giallo. Sono molti, e si può dire che la maggior parte delle persone dovrebbe essere in grado di trovarne uno adatto ai propri gusti.

Come già accennato, non si sa molto di questo dispositivo, ma secondo le indiscrezioni è dotato di un display OLED pieghevole a 120 Hz all'interno e non ha un display secondario. Ci aspettiamo anche che sia un pieghevole economico, visto il chip Qualcomm Snapdragon SD778G che si dice lo alimenterà. Di conseguenza, il prezzo di partenza di 4.999 Yuan (circa 689 dollari) potrebbe non essere troppo azzardato.

Scritto da Oliver Haslam.