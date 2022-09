Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo aver già lanciato il telefono in Cina, Huawei ha annunciato che il suo ultimo flagship ultra premium - il Mate 50 Pro - arriverà in Europa e in altri mercati globali.

La differenza sostanziale rispetto alla versione lanciata in Cina è che la versione globale, in primo luogo, non supporta la funzione di connessione satellitare e, in secondo luogo, esegue la EMUI 13 basata su Android open source e non su HarmonyOS.

Dal punto di vista del design, sul retro è presente un'unità fotocamera rotonda e prominente, dotata di funzionalità di alto livello che potrebbero invogliare i fotografi.

La fotocamera principale è quella che Huawei chiama "Ultra Aperture Camera", con un sensore RYYB da 50 megapixel, stabilizzazione ottica dell'immagine e la possibilità di modificare manualmente l'apertura tra f/1.4 e f/4.0, per controllare la cattura della luce e la profondità di campo.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A questa si aggiunge una fotocamera ultrawide da 13 megapixel che funziona anche come fotocamera macro, e una fotocamera teleobiettivo con zoom ottico 3,5x e zoom digitale/ibrido fino a 100x.

Sono presenti anche una serie di sensori aggiuntivi, come il sensore multispettro per la rilevazione di frequenze di luce aggiuntive non visibili all'occhio umano, un sensore di luce di prossimità e un sensore laser per la messa a fuoco automatica, per rendere la messa a fuoco più rapida e precisa.

Huawei afferma che questo è anche il suo smartphone più resistente, grazie a un materiale chiamato "Kunlun Glass" che rende il telefono più resistente alle cadute rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, è dotato di resistenza all'acqua e alla polvere IP68.

I modelli con supporto in vetro sono impermeabili fino a due metri, mentre la versione in pelle vegana ha una resistenza all'acqua ancora migliore e può sopravvivere fino a 6 metri.

Altre specifiche includono una batteria da 4700 mAh con supporto per la tecnologia di ricarica rapida SuperCharge da 66 W di Huawei e per la ricarica wireless da 50 W. È alimentato dalla più recente piattaforma Snapdragon 8+ Gen 1, che garantisce prestazioni superveloci, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria o 8 GB di RAM e 512 GB di memoria.

Le specifiche del display sono altrettanto impressionanti. È dotato di un OLED da 6,74 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, supporto per oltre un miliardo di colori e una risoluzione di 2616 per 1212 pixel.

Questo display presenta una tacca nella parte superiore - una rarità nel 2022 - e per una buona ragione: contiene un sistema di sblocco facciale con rilevamento della profondità 3D, simile alla funzione FaceID dell'iPhone.

Come sempre accade con i recenti telefoni Huawei, i dispositivi vengono forniti senza supporto per il 5G e non dispongono dei Google Play Services. Tuttavia, grazie all'AppGallery e alla Petal Search, è possibile ottenere le applicazioni più utilizzate in altri modi, se si è disposti a lavorare sul modo meno intuitivo di ottenerle.

Con un prezzo fissato a 1299 euro per i modelli in vetro nero e argento e a 1399 euro per l'opzione in pelle vegana, si tratta di un prezzo elevato per un telefono con queste limitazioni. Ma Huawei spera che l'impressionante elenco di specifiche dell'ammiraglia invogli gli acquirenti.

Pixel Buds Serie A in omaggio con l'ordine del Pixel 6a Di Pocket-lint International Promotion · 21 luglio 2022 Per un periodo di tempo limitato, Google regalerà i Pixel Buds Serie A con il Pixel 6a.

Scritto da Cam Bunton.