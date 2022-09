Huawei Mate 50 supporta la messaggistica satellitare, segnando l'alba di una nuova era per gli smartphone

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il lancio del Mate 50 di Huawei potrebbe non essere registrato dal tipico cliente di smartphone al di fuori della Cina. Da quando l'azienda è caduta in disgrazia a causa delle sanzioni statunitensi e non ha potuto utilizzare Android di Google, l'appetito per i telefoni è diminuito per chi non è in patria.

Ma c'è un dettaglio degno di nota nel lancio di questo telefono: supporta la messaggistica satellitare. Si sono rincorse voci sul fatto che Apple avrebbe offerto una sorta di connettività satellitare sull'iPhone 14, ma sembra che Huawei abbia voluto battere Apple sul tempo.

La famiglia Huawei Mate 50 è sempre stata all'insegna dell'innovazione, il secondo telefono di punta di Huawei dell'anno dopo i dispositivi Huawei P, e il 2022 non è da meno.

I titoli dei giornali potrebbero essere catturati dal fatto che il Mate 50 Pro offre una fotocamera ad apertura variabile - e non una soluzione software come la maggior parte dei telefoni, ma utilizzando un otturatore fisico con lame.

Offre inoltre un'impermeabilità secondo lo standard IP68, è protetto da vetro Kunlun Glass sul display OLED da 6,74 pollici ed è disponibile in diversi colori, tra cui un'allettante pelle arancione.

L'aspetto più interessante è che Huawei utilizza lo Snapdragon 8+ Gen 1 in questi telefoni, anziché il proprio hardware Kirin. Non si fa menzione delle specifiche dell'antenna (che presumibilmente dovrebbe ospitare la comunicazione satellitare), ma questo ci suggerisce che l'hardware di Qualcomm supporterà questa tecnologia. Una cosa da notare è che si tratta solo di 4G - non è previsto il 5G.

Scendendo nei dettagli della messaggistica satellitare, Huawei afferma che questa funziona sulla rete cinese Beidou e sembra che sia disponibile solo sulla versione cinese del telefono, il che ha senso dato che si connette a una rete satellitare cinese con copertura principalmente nella regione della Cina.

Al momento il telefono offre solo la messaggistica e, a quanto pare, le scritte in piccolo sul sito web cinese di Huawei suggeriscono che potrebbe supportare solo l'invio di messaggi, non la loro ricezione.

Tuttavia, ricordate questa data e ricordate questo telefono: sembra essere il primo smartphone consumer che offre la messaggistica satellitare, ma di certo non sarà l'ultimo.

Se siete interessati al Huawei Mate 50 per l'interfaccia utente EMUI 13, la fotocamera Ultra Aperture da 50 megapixel (f/1.4-f/4.0), l'ultrawide da 13 megapixel e il teleobiettivo da 64 megapixel, sarà disponibile in alcune regioni, ma non si sa ancora nulla su prezzo e data.

Scritto da Chris Hall.