Potrebbe essere in arrivo un nuovo Huawei P50 Pocket

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Non è passato molto tempo da quando Huawei ha lanciato il suo elegante telefono pieghevole a conchiglia, il P50 Pocket, ma il tempo non aspetta nessuno nel mondo degli smartphone.

Ora, sembra che Huawei stia preparando un dispositivo successivo con alcuni componenti aggiornati, grazie a un risultato di certificazione individuato da Android Headlines.

-

La certificazione TENAA è un modo classico per far trapelare i telefoni che usciranno in Cina, ed è quello che è successo in questo caso, con le immagini del dispositivo che rendono quasi certo che si tratti del seguito del P50 Pocket.

Le foto sono comunque interessanti: mostrano un design molto diverso rispetto alla finitura metallica lucida dell'ultimo telefono. Questo è molto più simile al Galaxy Flip 4 di Samsung, con un look bicolore.

Anche la parte inferiore potrebbe essere realizzata in pelle, il che lo renderebbe un telefono dal feeling unico nella mano, a diversi livelli, se così fosse.

L'unica specifica effettiva elencata nella certificazione è la dimensione della batteria del telefono, che ha ottenuto un modesto aumento a 4.260 mAh, che sembra un'aggiunta gradita in ogni caso.

È la settimana della sicurezza domestica su Pocket-lint Di Britta O'Boyle · 8 agosto 2022 Questa settimana su Pocket-lint è la settimana della sicurezza domestica. Ecco cosa c'è da aspettarsi.

Il P50 Pocket ci è piaciuto quando lo abbiamo provato all'inizio di quest'anno, anche se la mancanza dei servizi Google Play è ancora un problema importante e il prezzo è piuttosto estremo - se Huawei riesce a fare qualcosa per quest'ultimo aspetto, potrebbe iniziare a competere più equamente con Samsung sul fronte dei telefoni pieghevoli.

Scritto da Max Freeman-Mills.