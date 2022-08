Huawei Mate 50 in lancio il 6 settembre

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Huawei si appresta a presentare la sua prossima serie di telefoni di punta in occasione di un evento di lancio a settembre; l'azienda ha annunciato sulla piattaforma cinese di social media Weibo.

La serie Huawei Mate 50 - che si prevede comprenderà il Mate 50 Pro - sarà presentata in occasione di un evento che si terrà il 6 settembre.

Huawei ha condiviso un poster di lancio che mostra un grande anello di metallo testurizzato incastonato in una scena di tramonto in montagna. Questo potrebbe essere un teaser per il design dell'unità fotocamera. Di certo corrisponde a quanto indicato dalle recenti fughe di notizie.

Anche la precedente serie Mate, in particolare il Mate 40 Pro, era caratterizzata da un unico grande anello sul retro che ospitava le fotocamere.

Sebbene continui a lottare nel mercato degli smartphone, nonostante abbia perso l'accesso a una serie di partner chiave, in particolare Google, l'azienda produce ancora dispositivi con qualità hardware indiscutibili. Ci aspettiamo che i telefoni siano dotati di fotocamere e display molto potenti, come sempre.

Le specifiche trapelate suggeriscono che vedremo una fotocamera primaria da 50 megapixel con doppia apertura, simile a quella che Samsung ha provato in passato. Si dice che sarà affiancata da uno zoom con teleobiettivo e da una fotocamera ultrawide. Si dice anche che vedremo display di grandi dimensioni capaci di una frequenza di aggiornamento adattiva di 120Hz.

Le prime indiscrezioni suggerivano che il Mate 50 Pro sarebbe stato dotato di una batteria enorme, ma la fuga di notizie di cui sopra suggerisce che vedremo capacità piuttosto standard di 4500 mAh e 4400 mAh rispettivamente sui modelli Pro e Mate 50 normale.

Si vocifera anche che la ricarica via cavo sarà di 66W e che sarà supportata la ricarica wireless.

Si dice che il Mate 50 Pro e il Mate 50 saranno lanciati insieme a un modello Porsche Design "RS" con retro in ceramica e a un più economico Mate 50E.

È ancora da vedere se vedremo o meno uno di questi telefoni al di fuori della Cina. Huawei, come molti produttori di smartphone cinesi negli ultimi tempi, tende a lanciare i prodotti prima nel proprio Paese, per poi espandersi in altri mercati globali.

Scritto da Cam Bunton.