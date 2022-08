Huawei Mate X3 potrebbe essere lanciato a dicembre 2022

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nuove notizie suggeriscono che lo smartphone pieghevole Huawei Mate X3 potrebbe essere lanciato a dicembre di quest'anno.

La notizia proviene da un importante blogger cinese, il cui nome utente su Weibo è Wangzai Baishitong.

-

Secondo l'informatore, Huawei lancerà due dispositivi alla fine dell'anno, l'altro dei quali sarà il Freebuds 5.

Si dice che il Mate X3 avrà un prezzo inferiore rispetto al suo predecessore, ma sarà anche più sottile e leggero. Dovrebbe inoltre avere una migliore durata e resistenza alle cadute.

Grazie a una cerniera nuova e migliorata, ci aspettiamo un display quasi privo di incrinature, come vorremmo fosse per gli ultimi pieghevoli di Samsung.

Stranamente, le notizie suggeriscono che il Mate X3 non avrà il supporto 5G, il che sarebbe molto sorprendente per un dispositivo di punta.

5 motivi per cui dovreste acquistare il Google Pixel 6a Di Pocket-lint International Promotion · 26 luglio 2022 Il Google Pixel 6a è finalmente arrivato e disponibile per l'ordinazione, quindi è il momento perfetto per esaminare ciò che rende speciale questo

Dato che il Mate X2 era dotato di connettività 5G, presumiamo che si tratti di un errore, ma lo vedremo quando sarà il momento.

Il design del Huawei Mate X2 ci ha colpito l'anno scorso, ma non è stato rilasciato in Europa.

Ciò significa che non attendiamo con ansia la disponibilità globale dell'X3, anche se ci piacerebbe vederlo.

In ogni caso, sappiamo che non avrà i servizi Google Play e questo probabilmente sarà un ostacolo per la maggior parte delle persone.

Scritto da Luke Baker.