Huawei Mate Xs 2 al lancio il 28 aprile

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il prossimo smartphone pieghevole di Huawei dovrebbe essere annunciato molto presto, con il produttore che ha annunciato sui social media che prevede di ospitare un evento di lancio per il Mate Xs 2 il 28 aprile.

Questo sarà il modello successivo al Mate X2, anche se il nome suggerisce che potrebbe seguire lo spirito del primo Mate Xs. Con questo intendiamo dire che potrebbe essere una versione rivista e leggermente migliorata del Mate X2. Oppure, potrebbe essere una versione più potente del Mate Xs, che è un dispositivo abbastanza diverso, in quanto ha un grande display flessibile che avvolge l'esterno del telefono.

Sono solo congetture da parte nostra, tuttavia, basate puramente su quanto il Mate Xs fosse simile al primo dispositivo pieghevole Mate X. Purtroppo siamo ridotti a congetture poiché molto poco è stato detto sul dispositivo stesso.

L'unica cosa di cui possiamo essere abbastanza certi è che sarà un telefono pieghevole, possibilmente uno stile libro con un grande display interno e uno schermo stretto e simile a una candybar all'esterno, o - come detto - con un grande schermo intorno all'esterno.

Gli sforzi di Huawei nel mercato degli smartphone - naturalmente - sono stati gravemente ostacolati dalle restrizioni e dalla conseguente perdita di relazioni chiave all'interno della questione. Questo ha significato un enorme ridimensionamento delle operazioni in termini di produzione di telefoni.

Questo ha anche portato alcuni telefoni a impiegare mesi per il lancio al di fuori della Cina, con alcuni dispositivi non rilasciati affatto nei mercati occidentali. Abbiamo il sospetto, dato che questo lancio è stato annunciato su Weibo, che sarà lo stesso per il Mate Xs 2.

Scritto da Cam Bunton.