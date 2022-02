Huawei P50 Pro disponibile nel Regno Unito dal 22 marzo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Huawei ha annunciato che potremo finalmente acquistare il P50 Pro nel Regno Unito dal 22 marzo e che Watch GT Runner sarà disponibile contemporaneamente.

I due prodotti sono stati recentemente rilasciati in Europa, essendo stati originariamente lanciati in Cina qualche tempo prima di approdare nel continente.

P50 Pro è l'ultimo smartphone di punta di Huawei, che offre una struttura premium, un display straordinario e alcune delle migliori fotocamere che tu abbia mai visto su un telefono.

Lo svantaggio del suo lancio ora, soprattutto a un prezzo al dettaglio completo di £ 1099 , è che è alimentato dall'hardware Snapdragon 888 della generazione precedente, che è stato ora sostituito dallo Snapdragon 8 Gen 1 .

Ovviamente, è anche ostacolato dal fatto che non esiste il supporto di Google Play e, sebbene ci siano alcune soluzioni alternative convenienti per ottenere molte app popolari, alcune di quelle chiave non sono ancora supportate.

Tuttavia, se ne vuoi davvero uno e sei felice di aspettare un altro mese per ottenerlo, puoi acquistarlo direttamente da Huawei dal 22 marzo.

Per quanto riguarda Huawei Watch GT Runner , questo è probabilmente il prodotto più interessante qui. È uno smartwatch per il monitoraggio del fitness leggero, ma potente e relativamente conveniente.

Presenta praticamente tutto ciò che il Watch GT 3 ha , tranne che Huawei ha creato un sistema di progettazione di antenne esterne per rendere il tracciamento GPS multi-banda ancora più accurato.

L'orologio offre anche le ultime funzionalità di fitness incentrate sulla corsa, come la possibilità di iscriversi a piani di allenamento che si adattano costantemente alle tue prestazioni di corsa.

Watch GT Runner costerà £ 249 nel Regno Unito quando sarà in vendita il mese prossimo e sarà disponibile in nero o grigio.

Scritto da Cam Bunton.