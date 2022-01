Huawei P50 Pro e P50 Pocket vengono lanciati a livello internazionale

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Avendo già mostrato i dispositivi durante i lanci locali nel suo paese d'origine, Huawei sta finalmente lanciando i telefoni della serie P50 a livello internazionale. In particolare, sta rendendo disponibile in Europa il P50 Pro e il suo primo pieghevole a conchiglia, il P50 Pocket.

Come ti aspetteresti da una gamma di telefoni Huawei premium, sono dotati di cartellini dei prezzi premium. Nel continente, il P50 Pro costa ben 1199 €, dove il P50 Pocket standard costa 1299 € e l'edizione Premium del P50 Pocket: 1599 €.

Tutti gli altri dettagli dei telefoni sono stati praticamente già tutti annunciati, con i due dispositivi che rientrano nella categoria dei telefoni "ammiraglia".

Il P50 Pro - annunciato per la prima volta nell'estate del 2021 - è un classico smartphone ultra premium con un ampio display OLED da 6,6 pollici con frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz e una risoluzione di 2700 x 1228 pixel.

È alimentato dal processore Snapdragon 888 , viene fornito con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. C'è anche una batteria da 4360 mAh con funzionalità SuperCharge cablata da 66 W e SuperCharge wireless veloce da 50 W.

È nel reparto fotocamera che il telefono cerca di distinguersi, con un sistema a quattro fotocamere che include due obiettivi primari (uno a colori, uno mono), una fotocamera ultrawide e una fotocamera con teleobiettivo zoom a periscopio con zoom ottico fino a 10x.

Per quanto riguarda il P50 Pocket, quell'annuncio era più recente e vede Huawei unirsi a Samsung e Motorola nell'offrire uno smartphone pieghevole in stile conchiglia. C'è una grande attenzione allo stile e al design, più ovviamente visti nell'edizione Premium dorata con le sue strisce a forma di ventaglio sul corpo.

È dotato di uno schermo di copertura rotondo sulla parte anteriore per visualizzare le notifiche e raddoppiare come specchio per selfie per quelle volte in cui vuoi fare un selfie con le fotocamere principali.

Lo schermo interno misura 6,9 pollici, offre frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz e una risoluzione di 2700 x 1228. Come il P50 Pro, è alimentato dal processore Snapdragon 888 e viene fornito con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione di serie. Tuttavia, il modello Premium Gold viene fornito con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Ha un sistema a tripla fotocamera composto da una fotocamera principale, una ultrawide e una ultra-spettro che cattura colori e luce invisibili all'occhio umano e ha permesso a Huawei di abilitare un divertente effetto fotografico simile al neon.

Entrambi i telefoni funzionano con EMUI 12 e, come accade ormai da alcuni anni, non sono dotati di Google Play Services. Ciò significa che dovrai controllare e assicurarti di essere in grado di utilizzare le app su cui fai affidamento prima di decidere se vuoi sborsare quei prezzi premium per questi due telefoni.

Scritto da Cam Bunton.