(Pocket-lint) - Huawei ha tolto il velo alla sua ultima creazione, il P50 Pocket, che riprende alcune delle funzionalità del Huawei P50 annunciato in precedenza e lo inserisce in un fattore di forma pieghevole.

A differenza dei precedenti sforzi di Huawei, tuttavia, questo particolare telefono pieghevole è uno stile flip o clamshell, piuttosto che uno stile a libro, rendendolo simile all'approccio Galaxy Z Flip.

Sebbene l'idea sia simile alla gamma Flip di Samsung, l'esecuzione è diversa e la prima differenza è evidente dalla copertina.

Come il normale design del P50, ci sono due cerchi distinti sulla copertina. Uno di questi ospita il sistema della fotocamera, l'altro è un display di copertura completamente rotondo che mostra l'ora, le notifiche e così via. È sensibile al tocco e può essere utilizzato anche come specchio per selfie.

Speciale tecnologico 2021 - Podcast tascabile 134 Di Rik Henderson · 23 dicembre 2021

L'altra chiara distinzione è che il telefono di Huawei ha un esterno modellato; il modello bianco standard con motivo a rombi ripetuto e il modello premium in oro con strisce di tigre. Naturalmente, c'è anche un modello nero/grigio più semplice e senza motivi.

Ognuna delle colorazioni presenta una cornice in alluminio abbinata intorno all'esterno, con i modelli oro e bianco con bordi lucidi e il modello nero con un grigio più opaco.

Come con qualsiasi pieghevole, il display principale all'interno è flessibile. È un pannello flessibile 21:9 da 6,9 pollici con frequenze di aggiornamento di 120Hz per animazioni e scorrimento super fluidi. Inoltre, con una densità di pixel di 442ppi, sarà anche abbastanza nitido.

Altre specifiche includono il processore Snapdragon 888 4G all'interno, insieme a una batteria da 4000 mAh che può essere ricaricata rapidamente grazie a un adattatore Huawei SuperCharge da 40 W.

Per quanto riguarda il sistema di telecamere, è piuttosto intrigante. È dotato di una fotocamera principale da 40 megapixel più una ultrawide da 13 megapixel e quella che Huawei chiama una fotocamera iperspettrale da 32 megapixel. Si dice che questa fotocamera sia in grado di catturare più colore e vedere dettagli invisibili all'occhio umano.

Huawei P50 Pocket verrà inizialmente lanciato in Cina, senza alcuna notizia ufficiale sulla disponibilità o meno nei mercati occidentali.