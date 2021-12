Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Huawei è pronto per affrontare il Galaxy Z Flip , con un clamshell pieghevole chiamato Huawei P50 Pocket . La società si è persino rivolta ai social media per prendere in giro l'evento di lancio del telefono. Se sei interessato a sintonizzarti per assistere alla presentazione, ecco come.

Huawei ha confermato tramite Twitter e sul suo sito Web che giovedì 23 dicembre 2021 terrà un evento per Huawei P50 Pocket.

L'evento si svolgerà nei seguenti orari a livello globale:

Europa: 8:30 CET (23 dicembre)

8:30 CET (23 dicembre) Regno Unito : 7:30 GMT (23 dicembre)

: 7:30 GMT (23 dicembre) New York: 2:30 ET (23 dicembre)

2:30 ET (23 dicembre) California: 23:30 PT (22 dicembre)

Huawei probabilmente ospiterà uno streaming del suo evento su YouTube . Pocket-lint lo incorporerà nella parte superiore di questa pagina quando sarà disponibile.

Il P50 Pocket sarà il primo smartphone in stile flip di Huawei, poiché le sue prime generazioni di smartphone flessibili - come il Mate X2 - erano esclusivamente in stile libro. Sospettiamo che presenterà un potente processore, poiché Huawei lo ha ripetutamente definito un "lancio di punta dell'inverno", ma esattamente quale processore deve ancora essere visto. È molto probabile che inizialmente il telefono sia esclusivo anche per la Cina.

Puoi dare un'occhiata al telefono nei post sui social media di Huawei e dalle immagini dal vivo di un servizio fotografico ufficiale.