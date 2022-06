HTC Desire 22 Pro è il telefono Viverse che ci aspettavamo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - HTC è tornata con un nuovo smartphone di fascia media che, come molti dei suoi prodotti rilasciati negli ultimi anni, è dotato di un'importante trovata. Si tratta del primo portatile "Viverse" dell'azienda.

L'HTC Desire 22 Pro è un dispositivo da 6,6 pollici con display da 2414 x 1080 pixel a 120 Hz, chipset Snapdragon 695 e 8 GB di RAM. Tuttavia, è stato progettato principalmente per essere il "partner perfetto" degli occhiali per la realtà virtuale HTC Vive Flow.

Il suo aspetto Viverse non si ferma qui. Viene preinstallato con applicazioni incentrate sul metaverso per "esplorare nuovi mondi", acquistare NFT e creare i propri spazi virtuali.

È presente anche la funzionalità di ricarica inversa che consente di alimentare il Vive Flow con la batteria da 4.520 mAh del telefono.

Altre specifiche includono 128 GB di spazio di archiviazione e un sistema a tre fotocamere sul retro (64 megapixel principale, 13 megapixel ultrawide, 5 megapixel di profondità). La fotocamera anteriore utilizza un sensore da 32 megapixel.

È dotato di protezione IP67 contro acqua e polvere e di un sensore di impronte digitali sul pulsante di accensione.

L'HTC Desire 22 Pro è disponibile per il pre-ordine a partire da 399 sterline nel Regno Unito. È anche disponibile con uno sconto del 15% in un bundle che include un auricolare Vive Flow VR. Se l'ordine viene effettuato entro il 31 luglio 2022, è possibile ricevere un paio di auricolari HTC TWS e una custodia per il telefono senza alcun costo aggiuntivo.

Scritto da Rik Henderson.