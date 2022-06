HTC annuncia un possibile lancio del telefono "Viverse" per la fine di giugno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - HTC ha in programma un evento mediatico a giugno per lanciare un nuovo dispositivo mobile con una possibile esperienza AR/VR e l'integrazione di Viverse. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Certo, i dettagli sono ancora scarsi, ma tenete questa pagina tra i preferiti, perché sarà aggiornata con le ultime informazioni.

HTC ha pubblicato su Twitter un teaser per un telefono di prossima uscita che dovrebbe debuttare in occasione di un evento di lancio il 28 giugno 2022. Non ci sono altre informazioni specifiche sull'evento o sul dispositivo mobile, a parte il fatto che, come HTC aveva anticipato al MWC 2022, il telefono avrà caratteristiche metaverse. Pocket-lint aggiornerà questa guida quando saranno disponibili ulteriori informazioni.

HTC probabilmente trasmetterà in diretta streaming il suo evento Viverse su YouTube. Il video dell'evento sarà incorporato in cima a questa pagina quando sarà ufficialmente disponibile.

All'inizio del 2022, HTC ha annunciato la sua risposta al metaverso di Facebook, Viverse, che consente di comunicare con gli altri attraverso una chat VR, di tenere riunioni in Engage, di collaborare in Vive Sync, di assistere a concerti VR olografici e altro ancora. Poi, al MWC 2022, HTC ha dichiarato di essere al lavoro su un telefono di punta che funzionerà con il metaverso.

Ora, si pensa che HTC stia preparando il lancio di questo dispositivo mobile, condividendo su Twitter un invito che presenta una silhouette a forma di telefono insieme a un logo Viverse.

Il telefono offrirà probabilmente un'esperienza di realtà aumentata e virtuale e una sorta di tempo nella piattaforma metaverse open-source Viverse di HTC. I rapporti hanno anche ipotizzato la presenza di funzionalità blockchain simili a quelle dell'HTC Exodus. Al momento non si sa nulla di certo, dato che finora non ci sono state molte fughe di notizie.

Detto questo, HTC è chiaramente pronta a condividere ulteriori informazioni su Viverse e potenzialmente svelerà il dispositivo a giugno.

