HTC lancerà un telefono di punta 'Metaverse' ad aprile?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - HTC ha in programma di portare sul mercato un nuovo telefono con una serie molto specifica di miglioramenti progettati per sfruttare al meglio il crescente mercato Metaverse .

Come abbiamo visto da artisti del calibro di Qualcomm e Meta (ex Facebook) negli ultimi mesi, una grossa fetta di investimenti e sviluppo è destinata alla costruzione del Metaverse e dei dispositivi progettati per accedervi.

I commenti sono stati fatti da un dirigente HTC in Asia, parlando con DigiTimes , che ha affermato che il produttore realizzerà un telefono di fascia alta e lo lancerà ad aprile.

È una mossa un po' insolita da parte di HTC , dato che è stato in gran parte assente dal mercato degli smartphone da quando ha venduto la sua attività di telefonia a Google. Tuttavia, non è nemmeno così strano.

Quando la blockchain era ancora un settore emergente, è stata una delle poche aziende a costruire un "telefono blockchain" . Questo era in un momento in cui non stava davvero costruendo nessun altro smartphone rilevante.

Anche nel suo periodo di massimo splendore, ha lanciato un telefono per l'acquisizione di video 3D e un telefono Facebook . Non è mai stato esattamente timido costruire smartphone con ottimizzazioni per servizi e funzionalità molto specifici.

Per quanto riguarda ciò che questo "telefono Metaverse" farà effettivamente di diverso da qualsiasi altro dispositivo, dobbiamo ancora scoprire. Non è chiaro se si tratti di acquisire e creare immagini 3D o di elaborare mondi di realtà virtuale per alimentare un visore collegato. Forse entrambi?

Se i commenti sui tempi si rivelano accurati, per fortuna non abbiamo molto tempo da aspettare prima di scoprire esattamente cosa significa HTC.

Scritto da Cam Bunton.