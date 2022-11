Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Honor ha presentato ufficialmente il suo ultimo telefono pieghevole, l'Honor Magic Vs.

Il telefono è stato annunciato durante un evento in Cina che ha visto anche il lancio della serie Honor 80. Sarà disponibile prima in patria, con preordini a partire dal 23 novembre, e sarà distribuito in altri Paesi a livello globale a partire dal primo trimestre del 2023.

Il Magic Vs è il secondo pieghevole del marchio (dopo l'Honor Magic V) e adotta un approccio simile a quello dei libri.

Tuttavia, è sottile solo 12,9 mm quando è piegato e pesa meno, con 261 g. Ha un display esterno da 6,45 pollici con rapporto di aspetto 21:9 e un display interno che si apre per presentare uno schermo da 7,9 pollici. La frequenza di aggiornamento è di 120 Hz.

Honor sostiene di aver migliorato il design della cerniera, in grado di resistere a oltre 400.000 pieghe.

A bordo c'è una batteria da 5.000 mAh, con supporto per la ricarica rapida cablata da 66 W (100% in soli 46 minuti).

Sul retro è presente un sistema a tre fotocamere: una principale IMX800 da 54 megapixel, una ultra-wide e macro da 50 megapixel e una con zoom ottico 3x da 8 megapixel.

È alimentato dal processore Snapdragon 8+ Gen 1 ed è disponibile in due opzioni di memoria: 8 GB di RAM / 256 GB di memoria o 12 GB di RAM / 51 GB di memoria.

Il prezzo cinese dell'Honor Magic Vs sarà di 7.499 yuan (circa 880 euro).

Sono stati annunciati anche i telefoni di fascia media Honor 80 e Honor 80 Pro. Entrambi sono destinati alla comunità dei vlogger: il modello standard ha una fotocamera principale da 160 megapixel, mentre il modello Pro ha la stessa CPU del Magic Vs, lo Snapdragon 8+ Gen 1. Ha inoltre una batteria da 4.800 mAh.

La serie Honro 80 sarà disponibile per il pre-ordine in Cina a partire dal 23 novembre. Non si sa ancora se verrà rilasciato anche altrove. Il prezzo parte da 2.699 yuan (317 sterline).

Scritto da Rik Henderson.