Confermato: Il prossimo telefono di punta di Honor annunciato il 23 novembre

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Honor ha confermato che annuncerà il suo prossimo telefono di punta il 23 novembre 2022. L'azienda non ha fornito ulteriori dettagli, ma sappiamo che l'annuncio avverrà alle 8:00 UTC (1:30 AM ET).

Per quanto riguarda le aspettative, ci sono molte voci, tra cui quella che potrebbe trattarsi del Magic5. In tal caso, abbiamo sentito che sarà dotato di un display da 6,8 pollici e di una fotocamera da 50 megapixel, ma è anche possibile che Honor annunci qualcosa di completamente diverso.

Il messaggio di Honor per il nuovo dispositivo è volutamente vago e si limita a dire che si tratterà di un nuovo "prodotto di punta", il che lascia ampio spazio all'interpretazione. Un'altra possibilità è che si tratti di qualcosa di più simile all'Honor Magic V, un pieghevole da 7,9 pollici che abbiamo visto per la prima volta a marzo.

Restate sintonizzati per una grande sorpresa, la nuova ammiraglia è in arrivo il 23 novembre. pic.twitter.com/thYanFqhZD- HONOR (@Honorglobal) 7 novembre 2022

Il Magic V era un dispositivo impressionante, e se questo è davvero un sostituto, possiamo aspettarci qualcosa di altrettanto elegante. I dispositivi pieghevoli stanno diventando sempre più popolari, ma questo non significa che un nuovo lancio non sia emozionante.

Terremo gli occhi aperti per vedere cosa annuncerà Honor tra un paio di settimane - siamo sicuri che non saremo i soli.

Scritto da Oliver Haslam.