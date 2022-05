L'Honor 70 appare sul sito della certificazione 3C

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Anche se dobbiamo ancora vedere l'Honor 60 rilasciato fuori dalla Cina, un successore è presumibilmente spuntato sul sito di certificazione 3C del paese.

Pensato per essere l'Honor 70, è stato avvistato un telefono elencato con il numero di modello FNE-ANOO. Pochi dettagli sono disponibili per ora, anche se l'elenco rivela che avrà 66W di ricarica veloce.

La certificazione con le comunicazioni regolari di ogni paese è necessaria per rilasciare i telefoni nella regione e la Cina non fa eccezione. Ma un annuncio non significa necessariamente che un dispositivo sia sull'orlo del rilascio. A volte ci possono volere mesi di test prima che sia finalmente approvato per l'uso.

L'Honor 70, quindi, non dovrebbe essere annunciato fino alla fine di quest'anno - forse intorno alla fine del 2022, se il programma dell'Honor 60 era qualcosa da seguire.

Nel frattempo, aspettiamo ancora l'arrivo di questa particolare serie nel Regno Unito e in Europa. Come ipotesi, diremmo che sarà lanciato globalmente in ottobre (proprio come l'Honor 50 l'anno scorso). E, in questo caso, un rollout più ampio per un Honor 70 è lontano.

Naturalmente vi terremo informati man mano che questa storia si svilupperà e riceveremo nuove informazioni sulla prossima ammiraglia Honor.

Scritto da Rik Henderson.