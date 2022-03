Honor X9 5G annunciato con SD 695 e tecnologia SuperCharge da 66 W

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Honor ha lanciato un telefono di fascia media come parte della sua gamma X che verrà lanciato in più mercati globali nelle prossime settimane e mesi.

L'Honor X9 5G sarà disponibile per la prima volta in Malesia, con i preordini ora disponibili. È dotato di un display FullView da 6,81 pollici con una risoluzione di 2388 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

È alimentato dal processore Snapdragon 695 di Qualcomm e fino a 8 GB di RAM. Sono disponibili varianti da 128 GB e 256 GB e funzionalità dual-SIM.

La fotocamera posteriore è inserita in un'unità circolare che sfoggia una fotocamera principale da 48 megapixel, più macro da 2 megapixel e bokeh da 2 megapixel.

La fotocamera frontale è nascosta dietro un piccolo ritaglio in alto al centro. Utilizza un sensore da 16 megapixel.

Una batteria da 4.800 mAh è in grado di essere ricaricata rapidamente utilizzando la tecnologia SuperCharge da 66 W di Honor . Questo è in grado di caricare il telefono fino al 50% da piatto in soli 15 minuti. Puoi anche ottenere l'81% di addebito da flat in soli 30 minuti.

L'Honor X9 5G sarà disponibile nei colori argento titanio, nero notte o blu oceano e costa 1099 RM (circa £ 199 al tasso di cambio di oggi).

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Ti aggiorneremo se e quando sarà disponibile in Europa.

Scritto da Rik Henderson.