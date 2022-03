Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Honor ha annunciato il suo ultimo telefono, il Magic 4 Ultimate, che si unirà al resto della famiglia Magic 4 annunciata al MWC .

Con quest'ultima aggiunta, l'attenzione è fermamente sulla piattaforma della fotocamera e Honor afferma che è il sistema di fotocamere più potente e versatile che abbia prodotto fino ad oggi.

L'array è composto da una fotocamera grandangolare da 50 MP, una fotocamera con teleobiettivo Periscope da 64 MP, una fotocamera con spettro avanzato da 50 MP e una fotocamera ultra grandangolare da 64 MP con il primo doppio obiettivo a forma libera al mondo.

Non siamo del tutto sicuri di cosa sia un doppio obiettivo a forma libera, ma Honor afferma che "arriva alla radice del problema della distorsione dell'immagine grandangolare con una distorsione del bordo dello 0,5% bassa nel settore".

Non è nemmeno solo clamore, il Magic 4 Ultimate ha debuttato in cima alla classifica delle fotocamere degli smartphone di DxOMark . Ciò lo colloca al di sopra di quelli più potenti come l' Apple iPhone 13 Pro e Google Pixel 6 , cose impressionanti.

Tutte le nuove fantastiche fotocamere sono supportate da un nuovissimo processore di immagini personalizzato che consentirà un calcolo AI più veloce ed efficiente. Honor sta utilizzando questa tecnologia per implementare funzionalità come l'acquisizione di video in modalità notturna 4K con anteprima in tempo reale.

Inoltre, ha sviluppato un nuovo codec video di livello professionale, Magic-Log2. Questo codec è progettato specificamente per i nuovi moduli della fotocamera e consentirà l'acquisizione di una gamma dinamica superiore del 15% nelle riprese video, oltre a supportare LUT 3D per il color grading.

Non si fa menzione della ricarica wireless da 100 W, che è la caratteristica killer di Magic 4 Pro , quindi sembra lecito ritenere che non sarà presente su Ultimate.

Il Magic 4 Ultimate sarà in vendita in Cina entro la fine dell'anno al prezzo di 7.999 Yuan cinesi o circa $ 1.260.

Per quanto riguarda quando possiamo metterci le mani sopra, se la serie di Magic 3 è qualcosa su cui basarsi, abbiamo una lunga attesa davanti a noi.

Scritto da Luke Baker.