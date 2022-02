Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

BARCELONA (Pocket-lint) - Solo sei mesi fa stavamo osservando il ritorno internazionale di Honor nella sua serie Magic 3 . Non bastando, il produttore di telefoni cinese è tornato in tempi rapidissimi con la serie Magic 4, come rivelato al MWC di Barcellona . È quasi il doppio della sua nuova funzione di ricarica wireless da 100 W.

Allora qual è il craic? Il Magic 4 arriva come una coppia di opzioni, con Magic 4 e Magic 4 Pro che comprendono questa generazione, quindi questa volta non c'è Pro Plus. Una parte fondamentale degli ultimi modelli è portare in primo piano la piattaforma Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, un leggero aggiornamento rispetto alla serie Snapdragon 888 del Magic 3.

Una caratteristica evidente è che Honor SuperCharge da 100 W cablato e wireless da 100 W. Esatto: 100 W wireless , una velocità che non abbiamo mai visto prima. È disponibile solo nel Pro, tuttavia, il Magic 4 scende a 66 W e non offre affatto la ricarica wireless.

In termini di scala, Magic 4 e 4 Pro sono gli stessi frontali, poiché presentano lo stesso pannello OLED da 6,81 pollici, ancora un lieve aumento rispetto all'utilizzo del pannello da 6,67 pollici del Magic 3. Tuttavia, il Magic 4 Pro è leggermente più spesso, a causa delle sue opzioni di finitura in vetro e PU più elaborate.

Quindi cosa rende il Pro, beh, più "pro"? Oltre alle finiture si tratta principalmente delle fotocamere: un foro a forma di pillola sul davanti conferma le sue doppie fotocamere frontali, mentre sul retro il suo zoom a periscopio è un sensore da 64 megapixel a risoluzione più alta, rispetto a quello inferiore risoluzione 8MP uno nel modello 'standard'.

Stranamente, tuttavia, lo zoom del Pro è 3,5x, mentre quello del Magic 4 è 5x. Entrambi i dispositivi sono dotati di doppia fotocamera posteriore da 50 MP per coprire gli sparatutto principali e ultra-wide, senza differenze qui.

Allora, quando potresti essere in grado di entrare in possesso di un Honor Magic 4? Bene, il Magic 3 non è ancora arrivato sui mercati internazionali - Honor dice che lo farà, ma ora che è su hardware di ultima generazione non siamo sicuri che ne varrà la pena ora - quindi puoi probabilmente aspettarti un po' di gioco in attesa per gli ultimi telefoni.

Quando arriveranno, tuttavia, saranno dotati di Google Play Services completo, quindi potrai installare app liberamente come desideri, proprio come qualsiasi altra opzione Android. Quando Honor faceva parte di Huawei - ormai è separato da oltre un anno - ciò è diventato impossibile a causa della lista nera dell'azienda da parte degli Stati Uniti. Quindi sembra che sia avanti e indietro per Honor, solo ora deve portare i suoi dispositivi sul mercato...

