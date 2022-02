Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Poco prima del Mobile World Congress 2022 , Honor ha confermato in un Tweet ufficiale che la sua serie Magic 4 sarà rivelata il 28 febbraio allo spettacolo di Barcellona.

Sono stati 12 mesi di rapidi rilasci da parte del marchio cinese - ora indipendente dalla sua precedente proprietà Huawei - con la società che ha rivelato le serie Honor 50 , Honor 60 , Honor Magic V , Honor Magic 3 e ora Honor Magic 4 tutte all'interno di questo. periodo. Uff.

Unisciti a noi per il nostro nuovissimo telefono di punta, la serie #HONORMagic4 al MWC Barcelona 2022 e resta sintonizzato per assistere a #ThePowerofMagic alle 13:00 (CET) del 28 febbraio. Non lo vedrai arrivare! pic.twitter.com/ygzsKBNEfY