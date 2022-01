Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Honor ha annunciato l'ultima aggiunta alla sua gamma di smartphone e il suo primo pieghevole consumer: il Magic V.

In molti modi, il Magic V adotta un approccio molto simile all'Huawei Mate X2 , offrendo uno schermo ampio e utilizzabile sulla cover e un enorme schermo flessibile delle dimensioni di un tablet all'interno.

Il più piccolo di questi due display - lo schermo di copertura da 6,45 pollici - ha un rapporto cinematografico 21: 9 e una risoluzione di 1080 x 2560. Inoltre, può raggiungere fino a 1000 nit di luminosità di picco e frequenze di aggiornamento di 120 Hz, il che significa che corrisponde prestazioni della maggior parte dei display dei telefoni di punta di fascia alta.

Il display principale, quello interno flessibile, misura 7,9 pollici in diagonale, può raggiungere frequenze di aggiornamento di 90Hz e luminosità fino a 800 nit.

Con una risoluzione di 2272 x 1984, offre una densità di 382 pixel per pollice, il che significa che, come Honor è stato felice di sottolineare, è più nitido e luminoso di un mini schermo per iPad.

Una volta piegato, lo schermo interno si curva leggermente all'interno della cerniera, quindi c'è meno pressione su un singolo punto e ha permesso a Honor di rendere praticamente invisibile lo spazio sulla cerniera.

Come con qualsiasi telefono pieghevole, ci sono alcuni trucchi software per sfruttare al meglio il pannello di grandi dimensioni, come il multitasking side-by-side.

Forse più impressionante, tuttavia, è che è tra i primi smartphone con certificazione IMAX Enhanced e ha il supporto HDR10+ .

Sul retro, Honor ha equipaggiato un trio di fotocamere da 50 megapixel. Tuttavia, a differenza della maggior parte dei telefoni, questo sistema a tripla fotocamera non dispone di un teleobiettivo zoom.

Invece, Magic V di Honor ha una fotocamera principale, insieme a una fotocamera ultrawide e una "fotocamera con spettro potenziato" che cattura più lunghezze d'onda di colore/spettro rispetto alle normali fotocamere del telefono.

Honor Magic V sarà disponibile in tre colori: nero, bianco e arancione bruciato, tutti caratterizzati da finiture diverse. L'arancione presenta una parte posteriore in pelle vegana, con i due modelli in vetro che presentano motivi diversi e distinguibili. Con uno spessore di 14,3 mm quando è chiuso, è anche uno dei telefoni pieghevoli più sottili fino ad oggi.

È alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 1 , che lo rende il primo telefono pieghevole dotato di quel chipset. Altre specifiche includono una batteria da 4750 mAh che supporta la ricarica cablata da 66 W.

Honor non ha ancora detto quando il telefono verrà lanciato a livello globale, ma aggiorneremo questo post quando verranno rivelati i dettagli del lancio globale.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Arriverà in due varianti. C'è un modello da 12 GB/256 GB, con un prezzo fissato a 9999 RMB in Cina, che è di circa $ 1570 (USA) / £ 1160 (Regno Unito) / € 1385 (EUR). C'è anche un modello da 12 GB/512 GB, che costerà 10999 RMB: $ 1725 (USA) / £ 1270 (Regno Unito) / € 1525 (EUR).

Scritto da Cam Bunton.